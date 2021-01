Primarul Capitalei îi ia apărarea lui Ludovic Orban. ”A stabilizat PNL. Am un mare respect pentru el”

”Este o dezbatere internă pe care PNL o are. În opinia mea, Ludovic Orban are două sau trei mari merite. Unul că a stabilizat partidul ăsta în 2017, când era într-un oarecare dezechilibru, doi că a reuşit să încheie Guvernul Dăncilă, că a reuşit să dea jos Guvernul Dăncilă – ne gândim cum ar fi fost România în criză sanitară cu Guvern PSD – şi trei – că a contribuit decisiv ca Bucureştiul să aibă un primar de dreapta. Acestea sunt meritele pe care Ludovic Orban le are. Am un mare respect pentru el”, a declarat Nicuşor Dan, la un post de televiziune, luni seară, după ce a fost întrebat dacă Ludovic Orban ar trebui sau nu să demisioneze de la conducerea PNL.

Întrebat, de asemenea, dacă îl va afecta o eventuală demisie a lui Orban din conducerea PNL, Nicuşor Dan a explicat că personal are o relaţie ”foarte corectă” cu oamenii din acest partid. Citește continuarea pe realitateadinpnl.net.