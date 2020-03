Primarul Brașovului, la Realitatea PLUS: S-au instituit două centre de carantină, cu inventarierea celor autoizolați

Primarul Brașovului a luat măsuri pentru combaterea coronavirusului din județ. Edilul a declarat, joi seară, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că a stabilit reguli de igienă, dar a dispus și închiderea a tot ce include sistemul HORECA și unele restricții pentru transportul în comun.

George Scripcaru a mai precizat că în Brașov s-au instituit două centre de carantină, iar cei autoizolați sunt inventariați.

”Noi de câteva zile suntem într-un parcurs și referitor la procedurile care derivă din decretul președintelui și cu responsabilitățile pe care le avem noi la nivelul municipiului Brașov. Ne-am preluat atribuțiile prin instituirea a două centre de carantină cu inventarierea celor care sunt autoizolați. Sunt 76 de persoane în carantină, sunt 14 confirmați la nivelul Brașovului”, a spus primarul Brașovului în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere”, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

George Scripcaru a precizat că a impus și unele restricții pentru transportul în comun.

”Începând de astăzi (joi, 19 martie-n.red) transportul public a fost restricționat ca și trasee, curse, interval orar. Am redus interacțiunea cu publicul în municipiul Brașov, ca și responsabilitate la nivelul primăriei a serviciilor publice. Am stabilit reguli la intrarea în diferite instituții, unde am amplasat tot ce este necesar. Am cumpărat și dezinfectanți cu recipienți de dezinfectare”, a mai menționat edilul.

De altel, Poiana Brașov este închisă în prezent.

”La nivelul municipiului Brașov, Poiana Brașov este inchisă total. Toate hotelurile, restaurantele, cluburile, sunt închise din Poiana Brașov. Pe raza municipiului Brașov la fel hotelurile sunt închise totate, în general ce este în sistem HORECA este închis total”, a adăugat primarul.

El a dezvăluit și partea bună din toate aceste măsuri împotriva Covid-19, eliberarea autorizațiilor de construire.

”Astăzi (joi, 19 martie-n.red) am eliberat foarte multe autorizații de construire, de funcționare la nivelul unor societăți și foarte multe taloane de liberă trecere pentru activitatea în domeniul contrucțiilor de exemplu„ a completat George Scripcaru.