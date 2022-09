"Mircea Geaoana este necesar ca el sa ajunga presedinte in Romnaia datorita relatiilor pe care le are cu unele persoanlitati din SUA si nu doar din SUA privind realitatile din Romania.

Aleternativa oficiala ar fi dl Ciuca. E vorba de filiere aici Ciuca si Geoana - sunt doua filiere diferite: una militara, alta politica.

Geoana are abilitatea de a proiecta o astfel de imagine (ca va ajunge presedintele Romaniei - n.r.)", a afirmat Talpes, in emisiunea "Culisele Statului Paralel", de la Realitatea PLUS.

Intrebat daca a treia varianta pentru 2024 este "nationalistul" George Simion, acesta nu a dat un raspuns clar in acest sens.

Referitor la implicarea serviciilor secrete in procesul de sustinere si alegere a viitorului presedinte al Romaniei, fostul sef al SIE a spus: "Serviciile secrete trebuie sa se informeze ce fac oamenii. Nu trebuie sa confundam serviciile. Ei isi vad de interes. Toti acesti jucatori economici il finantau nu doar pe Simion... Toti cei care fac politica, dar nu pe ei personal, ci partididele lor".

Referitor la pericolul pe acre l-ar putea reprezenta "miscarile nationaliste" si cei care le finanteaza, Talpes a raspuns: "La noi se face o confuzie extraordinara intre nationalism si o forma de imperialism absolut care functioneaza si la ora actuala. (...) Pe Ion Iliescu l-am considerat eu nationalist autentic. Sa stiti ca a trecut prin niste presiuni si niste situatii... De unde stia Ion Iliescu in 24 decembrie cine sunt aia care trag si in cine trag? Acest Ion Iliescu este cheia fundamentala a viitorului. Eu nu as vota cu niciunul dintre cei care sunt acum. In 89 am reactionat ultimii doar pentru faptul ca eram prea fericiti ca nu depindem de Moscova".