Prezența elevilor și a profesorilor la cursurile online va fi monitorizată. Anunțul Ministerului Educației

"A fost emis ordinul de ministru privind instructiunile pentru crearea si /sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line. Documentul precizeaza masuri specifice pentru desfasurarea procesului de invatare on-line din invatamantul preuniversitar", a transmis, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii.



Ministerul Educatiei si Cercetarii pune la dispozitia cadrelor didactice, elevilor si parintilor o colectie de resurse necesare continuarii invatarii in mediul on-line. In portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) sunt centralizate platforme de invatare si resurse educationale deschise, inclusiv tutoriale si alte materiale de invatare destinate formarii si sustinerii cadrelor didactice.



"Prezenta online la cursuri a elevilor si a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitatile de invatamant, iar toate informatiile relevante pentru sustinerea si imbunatatirea accesului la invatare vor fi completate in Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR). Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice si al unitatilor de invatamant la resurse pentru invatarea on-line", a mai transmis Ministerul.



Ministerul Educatiei si Cercetarii poate decide, in cazuri justificate, si pe baza unor instructiuni emise in prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module sa fie realizata online. Tot in cadrul acestei instructiuni se specifica si responsabilitatile inspectoratelor scolare, ale unitatilor de invatamant preuniversitar, ale profesorilor, elevilor si parintilor.



"Inspectoratele scolare in colaborare cu unitatile de invatamant si cu autoritatile locale vor identifica solutii pentru asigurarea echipamentelor informatice si a conectarii la Internet a unitatilor de invatamant. Toate datele privind desfasurarea procesului de predare-invatare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educatiei si Cercetarii", a mai transmis ministerul.



In cadrul instructiunii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, unitatile de invatamant vor verifica si monitoriza modul in care sunt transpuse in practica activitatile suport pentru invatarea on-line. Conducerea fiecarei unitati de invatamant va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educationale, iar impreuna cu invatatorii, profesorii diriginti si cadrele didactice se va organiza un program saptamanal care include activitati de invatare on-line pentru fiecare disciplina de studiu.



Documentul elaborat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prevede si o serie de activitati pe care cadrele didactice trebuie sa le desfasoare in cazul suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant.



"Instructiunea pentru crearea si/ sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare online mai prevede si faptul ca la reluarea activitatii de predare-invatare-evaluare in unitatile de invatamant, activitatea suport pentru invatarea online poate fi valorificata de cadrul didactic prin calificativ sau nota cu acordul elevului sau al parintelui/tutorelui legal", a mai transmis MEC.