Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a făcut, marţi, un apel la raţiune, transmiţându-le celor care protestează în stradă că violenţa nu îşi are locul şi trebuie înţeleasă gravitatea pandemiei de COVID-19.



"Condamn violenţa. Desigur, avem dreptul la proteste, dar violenţa nu îşi are locul în aceste momente, cu atât mai mult cu cât am văzut proteste împotriva medicilor, exact cei care au avut grijă de noi în această perioadă. Dacă îi vedem pe aceşti oameni care lucrează 24 de ore în acele costume... Eu i-am văzut astă vară, am fost într-un asemenea spital. Este incredibil în ce condiţii lucrează personalul medical în această perioadă. Societatea să îşi exprime în acest fel dezacordul este neplăcut. În niciun caz nu putem recurge la violenţă. Numărul celor din stradă nu este mare, nu este unul reprezentativ. Aş face apel la înţelepciune", a afirmat Dragu, marţi, la Senat.



Potrivit preşedintelui Senatului, specialiştii trebuie ascultaţi, iar comportamentul să fie corespunzător.



"Să înţelegem gravitatea acestei pandemii, gravitatea situaţiei în care ne aflăm şi ca atare să ne purtăm în mod corespunzător. Proteste vedem în toate ţările. Sunt oameni nemulţumiţi, îi înţelegem şi pe cei care sunt afectaţi emoţional de această izolare la care trebuie să facă faţă. Dar trebuie să ne asigurăm că rămânem sănătoşi. Mesajele au fost clare. Vedem numărul de cazuri în creştere, al deceselor, oameni importanţi, bogaţi care se puteau trata oriunde în lume şi cu toate acestea au fost răpuşi de acest virus. Aceste elemente ar trebui să ne facă mai conştienţi de situaţia pe care o traversăm", a adăugat Anca Dragu.



Întrebată dacă Ministerul de Interne trebuia să intervină în forţă pentru a împrăştia manifestanţii, Dragu a răspuns: "Nu sunt adepta violenţei de nicio parte, nici de partea protestarilor şi nici de partea autorităţilor. Dar fac apel la raţiune, de ambele părţi. Jandarmeria a intervenit, avem 12 jandarmi răniţi în incidentele de aseară".