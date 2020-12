Președintele Senatului, în mesajul de Anul Nou: „Sper ca lecţiile învăţate în 2020 să ne fie de folos”

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, afirmă, într-un mesaj de Anul Nou postat pe pagina sa de socializare, că îşi doreşte ca 2021 să fie un an al redresării şi în care să "începem o reconstrucţie a unei Românii mai bune pentru noi şi pentru generaţiile viitoare".



Dragi prieteni, anul care tocmai se încheie a fost unul dificil, plin de încercări şi evenimente neaşteptate. Un an care a provocat schimbări profunde, atât în plan personal, cât şi profesional", scrie preşedintele Senatului în mesajul transmis.



Totodată, ea adaugă că speră ca" lecţiile învăţate în 2020 să ne fie de folos şi să fim conştienţi de faptul că numai uniţi şi solidari vom putea învinge greutăţile".



"Îmi doresc ca 2021 să fie un an al redresării; un an al revenirii la normalitate în care să începem o reconstrucţie a unei Românii mai bune pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Vă doresc tuturor un 2021 fericit! La mulţi ani!", mai afirmă Anca Dragu în mesajul său.