În plus, legea prevede, totodată, posibilitatea înghețarii bunurilor persoanelor care au susținut agresiunea rusă în Ucraina.

#Polish President Andrzej #Duda signed a law imposing an embargo on #Russian coal.



In addition, the law provides for the possibility of freezing the assets of people who supported Russian aggression. pic.twitter.com/SEOxNa21AS