Președintele Iohannis: Guvernul a procedat corect. Circul din Parlament e artificial. PSD vânează voturi

"Felul in care a procedat Guvernul este si corect, si legal, si oportun, iar masurile care au rămas in vigoare sunt mai putine decat in prima faza. Sunt masuri absolut importante (...). Abordarea a fost si utila, si corecta si de bun-simt", a afirmat, astazi, presedintele Klaus Iohannis, la finalul unei declaratii sustinute dupa vizita pe care a inteprins-o la unitatile mobile ATI de la Romexpo.

