Klaus Iohannis participă la inaugurarea unui nou comandament NATO în localitate Cincu

"Aceasta unitate a fost propusa de noi in 2018. Ideea a fost agreata imediat de ceilalti aliati si iata ca, dupa putin timp, unitatea va functiona in Romania. Acest exercitiu de azi si predarea drapelului unitatii NATO dovedeste ca, pentru Romania, e important sa fie parte din NATO, sa fie aparata, dar, in acelasi timp, e important sa oferim securitate aliantilor si parneternior nostri", a declarat presedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, participă, astăzi, la ceremonia de înfiinţare a Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est (MNC-SE), care va avea loc la Centrul Naţional de Instruire Întrunită (CNII) „Getica” din localitatea braşoveană Cincu.

Conform explicaţiilor Ministerului Apărării Naţionale, Corpul Multinaţional Sud-Est, alături de Brigada Multinaţională Sud-Est de la Craiova şi de Divizia Multinaţională Sud-Est din Bucureşti, reprezintă contribuţia substanţială a României la consolidarea unei posturi de descurajare şi apărare credibile a Alianţei pe flancul estic.

Ministerul Apărării Naţionale, a anunţat că după acest moment, care include şi citirea ordinului de împuternicire a comandantului MNC-SE, căruia îi va fi înmânat Drapelul de Identificare al Corpului Multinaţional Sud-Est, va avea loc etapa finală a exerciţiului cu termen scurt de notificare (ETSN), cu participarea integrată a unor unităţi şi mari unităţi aparţinând Forţelor Terestre şi Forţele Aeriene Române.

La exerciţiul amintit vor participa aproximativ 1.000 de militari şi peste 200 mijloace tehnice, iar ministerul a anunţat că „Desfăşurarea celor două activităţi va fi adaptată actualului context pandemic şi vor fi luate, astfel, toate măsurile de protecţie sanitară şi distanţare socială” . Scopul acestui exerciţiu este de a perfecţiona procesului de integrare a capabilităţilor militare pentru executarea sincronizată a unor acţiuni militare complexe. „Exerciţiul îşi propune, totodată, verificarea stării de operativitate a structurilor din subordine, fără parcurgerea etapelor de planificare obişnuite pentru organizarea unui exerciţiu la acest nivel, şi urmăreşte ca, în termen de cinci zile de la notificare, structurile din subordine să fie în măsură să-şi demonstreze capacitatea de luptă în context interarme, multi-domeniu şi întrunit”, a mai anunţat Ministerul Apărării Naţionale.

La finalul vizitei, ptreședintele Klaus Iohannis este așteptat să facă declarații de presă în contextul unui nou record înregistrat al cazurilor noi de coronavirus.