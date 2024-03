Administraţia Prezidenţială transmite că în cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte precum cooperarea în cadrul UE şi NATO, războiul din Ucraina sau dezvoltarea relaţiilor bilaterale.



"În cadrul întrevederii avute cu prim-ministrul Andrej Plenkovic, am discutat despre relaţiile bilaterale foarte bune dintre România şi Croaţia, despre modalităţile de a dezvolta schimburile economice, precum şi cooperarea în cadrul Uniunii Europene şi al NATO. Cu privire la războiul din Ucraina şi provocările globale, trebuie să asigurăm securitatea ca aliaţi NATO şi să menţinem unitatea UE", a precizat Iohannis, conform unei postări pe pagina de Facebook a Administraţiei Prezidenţiale.



În cadrul discuţiei cu ministrul leton al afacerilor externe, Iohannis a evidenţiat relaţiile bilaterale "excelente" şi viziunile similare asupra întăririi securităţii şi unităţii europene.



"Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, o foarte bună discuţie cu ministrul afacerilor externe al Letoniei, Krisjanis Karins. Ţările noastre au o excelentă relaţie bilaterală, cu schimburi economice în dezvoltare şi o bună colaborare în afacerile europene. Ca aliaţi, împărtăşim viziuni similare asupra întăririi securităţii şi unităţii europene în actualul context internaţional dificil, fiind necesar să consolidăm postura de apărare şi descurajare a NATO pe Flancul Estic şi să sprijinim în continuare Ucraina, atât timp cât va fi necesar", a precizat Iohannis.



Preşedintele român a subliniat importanţa unei forţe proeuropene puternice în viitorul Parlament European, în discuţia cu preşedintele Uniunii Creştin-Democrate din Germania (CDU), Friedrich Merz.



"În discuţia cu preşedintele Uniunii Creştin-Democrate din Germania (CDU), Friedrich Merz, am convenit cu privire la necesitatea de a încuraja o forţă proeuropeană puternică în viitorul Parlament European, pentru a face faţă provocărilor viitoare. România şi Germania au relaţii foarte strânse, bazate pe rolul important al comunităţilor noastre şi pe parteneriatul puternic din cadrul Uniunii Europene", reiese dintr-o postare pe pagina Administraţiei Prezidenţiale.