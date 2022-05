Oficialul CJ Vrancea a cerut explicaţii punctuale de la reprezentanţii firmei care au această lucrare în execuţie, dar şi de la proiectant.

"Am fost astăzi la Vadu Roşca, acolo unde o porţiune dintr-un pod aflat în lucru, pe DJ 204D s-a surpat ieri (sâmbătă - n.red), în urma precipitaţiilor din ultimele zile. La faţa locului am cerut explicaţii punctuale reprezentanţilor firmei care are lucrarea în execuţie, dar şi proiectantului. Primele informaţii indică faptul că râul Putna a fost deviat spre malul stâng, pentru a se putea lucra la picioarele podului, iar apa a 'săpat' puternic în mal, mai ales în ultimele zile. Expertiza care va fi făcută foarte curând la podul de la Vadu Roşca va oferi toate răspunsurile aşteptate de oamenii locului. În calitate de preşedinte al CJ Vrancea, vreau să transmit un mesaj foarte clar: cine a greşit, va plăti. Nu ne jucăm nici cu vieţile oamenilor, nici cu banii de la buget. Cei care îşi asumă proiectarea şi realizarea unor lucrări trebuie să aibă în vedere, permanent, toate aspectele care presupun o investiţie", a declarat Cătălin Toma.

Preşedintele CJ Vrancea a vizitat, duminică, Vadu Roşca, acolo unde în cursul zilei de sâmbătă, un capăt al podului peste râul Putna, care face legătura între satele Vulturu şi Vadu Roşca, s-a prăbuşit.

În urma evenimentului, nu s-au înregistrat victime, iar în zonă nu sunt persoane izolate, accesul spre satul Vadu Roşca făcându-se pe o rută alternativă, prin comuna Suraia, pe care a fost impusă o restricţie de tonaj de 7,5 tone.

Pe drumurile judeţene din Vrancea sunt 146 de poduri din beton armat, 32 dintre acestea aflându-se în proces de reabilitare şi consolidare.