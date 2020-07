Președintele CJ Argeș, mesaj pentru argeșeni: "Nu vreau să ajungem să ne dorim un mort în ATI ca să îi ia locul un om drag nouă"

"Începând de mâine, 30 iulie, în județul Argeș, purtarea măștii de protecție devine obligatorie și în spații deschise pentru grupuri mai mari de două persoane care nu locuiesc la aceeași adresă, în special în zonele aglomerate, cum ar fi piețe, autogări, stații de autobuz și maxi-taxi etc (...). Am citit toate comentariile și reacțiile dumneavoastră referitoare la această decizie. Am constatat că unii dintre argeșeni consideră că măsura este foarte bună, conștientizând pericolul de îmbolnăvire și gradul ridicat de contagiozitate a acestui virus, iar alții sunt de părere că această măsură este exagerată. Îi înțeleg pe cei care spun că masca provoacă un disconfort, dar o să îi rog pe aceștia să vizualizeze, doar pentru câteva clipe, imaginea a ceea ce se întâmplă în spitalele din județ în acest moment, unde se dă permanent o luptă contracronometru pentru viață și pentru fiecare respirație", scrie președintele CJ Argeș.

Acesta atrage atenția asupra faptul că situația din spitalele din județ este mai mult decât îngrijorătoare ca urmare a exploziei cazurilor de COVID-19 înregistrate în ultima perioadă, mai ales în ceea ce privește locurile de la ATI. "Faptul că am fost nevoiți să solicităm una dintre cele cinci unități de terapie intensivă mobilă cu 12 paturi ale DSU arată clar situația dramatică în care se află județul nostru. Creșterea accelerată a numărului de cazuri de infecție cu COVID-19 a dus la ocuparea în totalitate a numărului de paturi de terapie intensivă și trebuia să creștem capacitatea pentru a putea îngriji bolnavii critici. Nu vreau să ajungem să ne dorim un mort în ATI ca să îi ia locul un om drag nouă", a mai spus Dan Manu. În context, el le-a transmis următorul mesaj argeșenilor: "Traversăm cu toții o perioadă foarte dificilă. Știu că este greu de acceptat situația în care ne aflăm și că viața noastră de zi cu zi arată altfel față de cum eram obișnuiți. Pandemia de COVID-19 are în continuare un impact major asupra societății și nu putem decât să ne adaptăm, să fim precauți, să fim solidari față de cei din jurul nostru și să ne unim forțele, printr-un efort comun, pentru a reuși să câștigăm lupta împotriva virusului. Numai împreună ne facem bine!"