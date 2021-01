Președinte Societatea Română de ATI: Rețelele de electricitate și gaze medicinale sunt depășite în peste 40% dintre spitalele din România 

"In ceea ce priveste neasigurarea corespunzatoare a contractelor de service si a mentenantei pentru echipamentele medicale, am semnalat si acesta problema care se regaseste in mai mult dintre spitalele din Romania, pentru ca fara ITP nu prea poti sa circuli pe strada pentru ca te opreste politia, dar fara contracte de mentenanta si service a unor aparate importante, de multe ori esti nevoit sa tratezi pacienti, ceea ce nu este in regula", a atentionat prof. dr. Serban Bubenek, citat de ziare.com.

Medicul a spus ca a instiintat Ministerul Sanatatii de aceasta situatie.

"Am trimis aceste memorii Ministerului Sanatatii, Guvernului. Presedintele Klaus Iohannis a luat la cunostinta aceste probleme, a convocat o intalnire cu premierul, cu Ministerul Sanatatii, cu secretarul de stat Raed Arafat si a convenit necesitatea implementarii acestora, pentru ca noi am identificat si sursele de finantare, iar bugetul estimativ este de 150 de milioane de euro care poate fi atras din fonduri europene in urmatorii ani, pentru rezolvarea acestor probleme", a afirmat prof. dr. Serban Bubenek.

Prof. dr. Serban Bubenek atentioneaza si asupra faptului ca spitalele din Romania nu sunt ventilate corect.

"Poate 10% dintre spitale au centrale de ventilatie si de aer conditionat corecte care sunt in stare sa reimprospateze aerul din camera, altfel ventilatia trebuie sa se faca deschizand geamurile, ceea ce in secolul XXI nu este cea mai buna solutie. De asemenea, nu exista in spitalele din Romania posibilitatea monitorizarii continue a concentratiei de oxigen in aerul din aceste incinte unde se administreaza oxigen si care ar trebui sa alarmeze atunci cand concentratia creste peste aceste valori de siguranta. Se mai pot intampla multe lucruri cu administrarea de oxigen cu mastile obisnuite in fluxuri mari", potrivit profesorului.