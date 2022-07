"Biserica nu poate decât să salute faptul că tinerii se antrenează și se pregătesc să se înroleze în armata sau în alte structuri pentru a-și apăra Patria mamă. Cât privește a 7-a poruncă, "Să nu ucizi!", aceasta se referă la civili. Atunci este într-adevăr de neconceput. Aici vorbim însă de protejarea țării mamă, a credinței noastre, a familiilor și rudelor noastre. este exact opusul, îndeplinim Lucrarea Domnului, a declarat un preot din Kazan, oraș din sud-vestul Rusiei, capitala regiunii semmiautonome Tatarstan.

Declarația șocantă a preotului provincial nu face însă decât să repete, cu alte cuvinte, ideea exprimată chiar de liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill.

”Soldații ruși dau dovadă de un curaj și un spirit de sacrificiu uimitoare în operațiunea militară specială din Ucraina și Donbas, iar totul vine dintr-un simț moral interior”, a afirmat Patriarhul, la mijlocul lunii iunie, potrivit Nexta.

