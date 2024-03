„Aprobăm azi indicatorii unor noi investiții majore în infrastructura rutieră. Este vorba despre autostrada Craiova-Filiași și Drumul Expres Filiași-Târgu Jiu. Sunt convins că putem trece cât mai repede la proiectare și construcție, sunt 51,5 kilometri de autostradă și 59 de kilometri de drum expres. Este o investiție de peste 3,2 miliarde de euro din bani europeni și de la buget.

Am fost în ultimele zile pe șantierele de autostrăzi, am văzut că se menține ritmul de lucru și sunt optimist: câtă vreme facem asemenea investiții, creșterea economică va fi solidă! Spun că nu mă îngrijorează problema deficitului deoarece asemenea investiții aduc cea mai mare rată de multiplicare în economie și dezvoltă România! Nu creștem taxe, ci am ales să majorăm nivelul investițiilor!”, a spus Marcel Ciolacu.