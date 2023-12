Premierul Marcel Ciolacu, aflat în vizită oficială în SUA, a transmis marţi că România are potenţialul de a fi un centru cheie pentru investiţiile SUA şi un pivot pentru securitatea flancului estic al NATO, Marea Neagră, Balcanii de Vest, Ucraina şi dincolo de aceasta şi, întrucât perspectivele noastre economice sunt în continuă creştere, a încurajat Lockheed Martin să îşi extindă operaţiunile în România.

În vizita de lucru începută de premierul Marcel Ciolacu participă la discuții cu partenerii americani despre avansarea proiectelor economice comune, creşterea investiţiilor americane în România, precum şi consolidarea sprijinului politic şi de securitate.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu şi delegaţia guvernamentală au discuţii cu reprezentanţii companiilor Google, Lockheed Martin şi cu reprezentanţii conducerii United States Energy Association.

„România are potenţialul de a fi un centru cheie pentru investiţiil SUA şi un pivot pentru securitatea flancului estic al NATO, Marea Neagră, Balcanii de Vest, Ucraina şi dincolo de aceasta”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe rețeaua X (fostă Twitter).

Romania has the potential to be a key hub for 🇺🇸 investments & a linchpin for the security of #NATO’s Eastern flank, #BlackSea, #WesternBalkans, #Ukraine & beyond. As our economic prospects are steadily increasing, I encouraged @LockheedMartin to expand its operation in 🇷🇴. pic.twitter.com/JsmjAo0yWi