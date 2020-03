Premierul britanic, Boris Johnson, are coronavirus - Anunțul VIDEO făcut pe twitter

Presa din Marea Britanie titreaza in regim de Breaking News faptul ca Boris Johnson are coronavirus. Premierul britanic a fost testat pozitiv si anunt a fost facut public.

Acest lucru se intampla dupa ce si Printul Charles a fost depistat pozitiv in urma cu cateva zile.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson are 55 de ani si este un politician și jurnalist britanic, membru al Partidului Conservator. Începând cu luna mai 2015 este membru al Parlamentului pentru circumscripția Uxbridge și South Ruislip. Din 2008 până în 2016 a fost primarul Londrei. A fost unul dintre liderii campaniei favorabile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Din 24 iulie 2019 este prim ministrul Regatului Unit.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat vineri pe contul său de Twitter că s-a infectat cu coronavirus.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri