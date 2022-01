Prefectul judeţului Giurgiu, Aneta Matei, discută miercuri seara, la primăria din Bolintin Vale cu edilul oraşului, cu reprezentanţii Poliţiei şi Jandarmeriei, dar şi cu reprezentanţii protestatarilor pentru a detensiona situaţia creată în urma decesului unui bărbat agresat în urmă cu câteva zile.



"În momentul acesta am stabilit o întâlnire, în sediul primăriei suntem - prefect, subprefect, domnul primar al oraşului Bolintin Vale, reprezentanţii Jandarmeriei şi IPJ Giurgiu şi ai poliţiei locale din Bolintin Vale. Purtăm discuţii cu reprezentanţii protestatarilor şi încercăm să găsim soluţii pentru ce se întâmplă aici", a declarat Aneta Matei.



Ea a precizat că în oraş s-a produs un conflict între localnici şi un grup de etnici romi, după ce, în urmă cu câteva zile, un cetăţean a fost atacat de câţiva romi cu pietre şi ulterior a decedat.



Prefectul a subliniat, însă, că oamenii protestează paşnic şi "nu este niciun pericol în momentul de faţă".



"Pentru cei care protestează şi vor o soluţie imediată în seara asta mesajul meu este să aibă puţină răbdare să discutăm şi apoi fiecare instituţie a statului să ia măsurile care se impun potrivit legii în speţa de faţă. (...) Nu e niciun pericol în momentul de faţă. Sunt forţe de ordine suficiente, dar oamenii nu sunt violenţi. Oamenii sunt nemulţumiţi că sunt câteva familii de etnici care au venit aici şi care şi-au stabilit locuinţele aici şi nu au documentele în ordine. Domnul primar le explică acum ce demersuri au făcut şi în ce stadiu sunt acele demersuri pe care dumnealui le-a iniţiat pentru rezolvarea acestei situaţii", a afirmat Aneta Stan.



Mai mulţi locuitori din oraşul Bolintin Vale protestează miercuri seară după ce un bărbat, lovit cu o piatră de un localnic, în urmă cu trei zile, a murit, poliţiştii şi jandarmii constituind zonă specială de siguranţă publică, pentru ca evenimentele să nu escaladeze.



Pe 9 ianuarie, ora 20,32, poliţiştii din Bolintin Vale au fost sesizaţi prin 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său are un conflict cu mai multe persoane pe o stradă din oraş şi a fost agresat, precizează IPJ Giurgiu.



Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde a fost identificat un bărbat, din municipiul Bucureşti, care prezenta urme de agresiune şi care a fost transportat, ulterior, la o unitate sanitară din capitală, pentru acordarea de îngrijiri medicale şi efectuarea de investigaţii.



În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, a fost identificat un tânăr, din Bolintin Vale, care, la data de 9 ianuarie, în timp ce se afla pe bulevardul Republicii din oraş, a avut un conflict spontan cu şoferul unui microbuz care se deplasa în zonă, pe care l-a lovit cu o piatră în cap, acesta prăbuşindu-se pe sol.



În cauză este întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală, în care cercetările sunt continuate de poliţişti, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale.



Tânărul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Giurgiu şi marţi a fost prezentat instanţei, care a dispus arestarea preventivă.



Având în vedere faptul că persoana vătămată a decedat, urmează a se analiza oportunitatea schimbării încadrării juridice, în funcţie de rezultatele necropsiei.