Povestea românului ajuns EROU în Anglia. Cum a salvat o femeie de la moarte 

Când polițiștii au ajuns la fața locului, au găsit o femeie atârnată peste marginea podului. Ea era ținută de încheieturile mâinilor de către cei doi bărbați.

Chiar dacă femeia se zbătea, dorind cu disperare să-și încheie viața, cei doi salvatori au reușit să o țină până la sosirea foțelor de ordine.

"Am trecut imediat în ajutor și Vântu a fost repede în spatele meu. Am apucat-o pe femeie, am ținut-o strâns și în câteva minute am auzit sirenele de poliție", a declarat englezul de 38 de ani.

