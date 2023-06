Povestea vieții sale depășește orice scenariu de film. După aproximativ 12 ore petrecute în morgă, într-un mister total, Titus Honceriu s-a ridicat pur și simplu dintre cei morți și a înviat. Această întâmplare uluitoare a rămas una neexplicată și învăluită în mister și până în ziua de azi.

Titus Honceriu va sărbători în luna august împlinirea vârstei de 80 de ani, un record pentru media de vârstă a polițiștilor din România. În afara incidentului din morgă, viața lui a fost marcată de suferințe greu de imaginat. A suportat 16 intervenții chirurgicale și a fost diagnosticat cu o boală considerată incurabilă.

Dacă nu ar fi fost atât de modest, povestea vieții sale ar putea umple paginile unei cărți, dar până în prezent doar cei apropiați i-au cunoscut suferințele. Titus Honceriu s-a retras în Eforie, evitând atenția publică, și a păstrat secretele sale în cercul restrâns al celor dragi.

Destinul său nu părea să fie mai spectaculos decât cel al oricărui tânăr care a trăit în perioada cunoscută ca "Epoca de Aur". În calitate de șofer pe o basculantă într-o mină din Hunedoara, Titus și-a dorit să își încerce norocul atunci când a aflat despre înscrierile la Școala de Miliție. A renunțat la munca sa zilnică la basculantă și, după absolvirea școlii, fiind șef de promoție, a fost repartizat în Capitală, un loc în care ajungeau doar cei remarcabili sau cei cu conexiuni importante. Astfel, a avut oportunitatea să lucreze alături de Nicolae Andruța Ceaușescu, fratele dictatorului, care la vremea aceea era un simplu locotenent la Poliția Capitalei. Titus a fost trimis pe litoral, la Neptun, în timpul vizitelor "tovarășului".

În primul său an de serviciu, tot pe malul mării, a întâlnit femeia care îi este alături și astăzi.

Evenimentul marcant al vieții sale a avut loc pe 6 iunie 1972, o zi de o importanță maximă pentru Nicolae Ceaușescu: ziua în care Fidel Castro, președintele Cubei, cunoscut drept "El Lider Maximo", a venit în România. Coloana oficială care se îndrepta spre Aeroportul Otopeni era condusă de Titus Honceriu, motociclistul din cadrul Miliției Rutiere București, în vârstă de doar 29 de ani.

„Eram în misiune oficială, cu viteză, cu sirenele pornite, când din curtea CAP-ului Otopeni a ieșit o căruță cu doi cai. Nu am mai avut timp să frânez, cred că erau doar șapte metri între mine și atelaj. Am intrat în plin în căruța trasă de caii speriați, căruța s-a rupt. Inițial, nu am știut ce s-a întâmplat. M-am ridicat, aveam casca pe cap, dar după câteva clipe mi-am pierdut vederea, m-au cuprins durerile”, a declarat Titus Honceriu, pentru Adevărul.

Colegii nu au mai așteptat ambulanța. L-au dus cu mașina la Elias, unde toate sălile de operații erau pline. A ajuns la Floreasca unde medicii nu i-au dat nici măcar o șansă de supraviețuire.

„Am fost operat în fața studenților la medicină, ca material didactic, iar ei luau notițe. Aveam șapte coaste rupte, explozie de lob hepatic… Au venit cei mai buni chirurgi: Octav Constantinescu și Zeno Popovici. La finalul operației nici nu m-au mai cusut cum trebuie, credeau că voi muri oricum”, povestește polițistul.

Când și-a revenit din operație, nu mai vedea nimic. Îl auzea însă pe medicul anestezist spunându-i soției sale să fie puternică, să nu mai plângă, că e femeie tânără și că asta a fost. La 12 ore de la accident a fost declarat mort și dus la morgă, printre cadavre. Ce s-a întâmplat, avea să afle de la alții.

„M-au dezbrăcat, mi-au legat picioarele și m-au dus la morgă. Am stat acolo toată noaptea, nu îmi amintesc nimic. Dimineață însă, a venit un brancardier. Aducea trupul unei femei care se otrăvise. S-a uitat la mine, a văzut că mișc și i-a alarmat pe toți. M-au dus în Reanimare și mi-am revenit. Fusesem în moarte clinică”, poveste înfiorat polițistul.

După toate aceste evenimente demne de un film, fostul polițist are un singur regret: nu l-a cunoscut niciodată pe brancardierul salvator. Ar fi vrut să îi mulțumească pentru că fără el ar fi fost de 51 de ani în mormânt.