„Am plecat din Kiev, am ajuns la Ternopil, iar acolo ne-au avertizat că vor suna sirenele și că vor fi momente grele. Au fost momente când a trebuit să ne ascundem, am stat în subsoluri și - văzând aceasta situație - ne-am îndreptat spre Cernăuți. Cât am stat în subsoluri în Kiev, nu a fost absolut nimic, a trebuit să ne folosim de ce am avut cu noi.

În schimb, în Ternopil am stat la un hotel, și ei ne-au dat ceva de mâncare, câteva pături și strictul necesar. Acolo a fost înspăimântător, pentru că era prima oara când sunau sirenele, erau explozii peste tot. Nici acum nu pot dormi, deseori noaptea tresar de frică din cauza a ce am auzit. Sper într-o victorie a Ucrainei, să putem să ne întoarcem acasă. Mulțumesc foarte mult pentru felul în care am fost primiți, aici, în România”, mărturisește ucraineanca.