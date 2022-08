Cu o carieră teologică în spate, Marius Balo a vrut să plece în China la scurt timp după ce mama lui s-a îmbolnăvit, iar mai apoi s-a stins din viață.

Marius a povestit în lacrimi, în direct la Realitatea PLUS, că a trecut printr-o perioadă cumplită în care își pierduse complet credința.

„Am fugit de Dumnezeu pentru că mă revoltasem. Cât timp a fost mama mea bolnavă. Tot timpul mă întrebam de ce trebuie să trec eu prin asta. Mi-am spus un lucru dăunător: <<Marius, de acum poți face ce vrei!>>. Am renunțat, în momentul acela, la principii și am luat-o pe arătură, m-am lăsat purtat de val. Așa am ajuns în China, în compania acelor oameni și așa am ajuns și în închisoare”, a declarat, plin de emoție, profesorul Marius Balo, în exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.

A lucrat pentru o firmă de creditare, deținută de mai mulți chinezi, unde convingea clienții să aplice pentru credite. Numai că aceștia nu mai vedeau banii, iar Marius a aflat acest lucru abia după patru ani după ce l-au prins oamenii legii.

Condițiile erau cumplite în închisorile comuniste din China, iar Marius a încercat să ia legătura cu autoritățile din România.

„M-am întâlnit cu doamna Ana Birchall (ministrul Justiției în octombrie 2019 - n.r.) și mi-a confirmat că a primit scrisoarea mea”, a mai povestit Marius Balo.

El a primit aprobare pentru transferul său, dar la Ministerul Justiției a venit Cătălin Predoiu în 2019 și a blocat practic procesul prin care acesta ar fi putut să fie adus în România.

„Mi s-a transmis prin amabsador să nu mai insist cu transferul, pentru că voi fi adus acasă și voi face sub cele mai drastice condiții pedeapsa”, a dezvăluit profesorul Marius Balo.

Pandemia de COVID-19 nu i-a permis escortei de polițiști români să intre în China din cauza restricțiilor de călătorie. Balo a renunțat să mai încerce. Mai avea puțin din pedeapsă și a vrut să vină acasă liber, nu în cătușe. Marius a intrat în penitenciar la 33 de ani și a ieșit la 41, în ziua de Paște din acest an.

Nu este supărat pe autorități, dar le cere oficialilor să facă demersuri pentru românii chinuiți în închisorile din străinătate.

„O româncă, o fată de 28 de ani, care a fost arestată în 2018, și de atunci biata asta ființă... a primit 13 ani și jumătate pentru un caz foarte asemănător cu al meu. Pentru dl ministru al justitiei: Tu nu vrei să fii... să te iubeasca lumea? Eu te rog, din suflet, adu-o acasă, adu pe fata asta acasă”, a spus, în lacrimi, profesorul Marius Balo, în apelul său către ministrul Justiției - Cătălin Predoiu, la Realitatea PLUS, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.