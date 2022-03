Acești copii veniți de la Odesa se joacă în curtea unei pensiuni din Tuzla. Ei și mamele lor au fugit de bombe și acum au o nouă viață, la Constanța.

„A fost foarte greu să vin de la Odesa cu bebelușul, pentru că e foarte mic, are doar 7 luni. Aveam și bagaj, m-am chinuit cumplit”, mărturisește o mamă.

O altă mamă a fost nevoită să nască departe de casă, tot la Constanța: „Eram foarte speriată pentru că nu știam la ce doctor voi ajunge. Am făcut toate analizele și am ajuns la doctorița care vorbește rusa, lucru foarte important pentru mine. I-am explicat că în Ucraina eram programată pentru operație de cezariană, dar nu am mai apucat să o fac”

Medicul care a ajutat-o pe femeie este Elvira Ursatii. Femeia, stabilită în România de la vârsta de 16 ani, este de origine ucraineană.

„A născut o fetiță de 3,20 kg, nota 10. Mămica a fost liniștita, ne-a mulțumit foarte mult; a zis că nu se-aștepta să nască-n așa condiții liniștite și să nu vuie sirena deasupra capului. Fratele meu este la Kiev, este militar și luptă. Îl sun dimineața și-l mai îmbărbătez și-l intreb ce face. Uneori mi-e și frică să-l sun, să nu-mi dea vreo veste rea. Nepoții mei sunt în Harkov, în adăposturi”, spune medicul.

Refugiații de la malul mării sunt în permanență ajutați de voluntari, care au făcut tot posibilul să nu le lipsească nimic.