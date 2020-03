Poluare în București - Trei persoane, puse sub acuzare - Ce ilegalități au făcut

La două zile după uriașul scandal legat de poluarea excesivă din București, procurorii au anunțat primii vinovați. Trei persoane şi o firmă au fost puse sunt acuzare pentru deversarea ilegală în Argeş şi pe malurile râului a sute de tone de deşeuri.



"Prin ordonanta procurorilor s-a dispus luarea masurii controlului judiciar asupra bunurilor mobile si imobile ale societatii comerciale si administratorului acesteia pana la concurenta sumei de 6 milioane de lei in vederea recuperarii prejudiciului produs. Facem precizarea ca, confirmarea efectuarii in continuare a urmaririi penale si continuarea masurilor asiguratorii sunt institutii reglementate de codul de procedura penala care nu pot in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", a declarat CĂLIN RADU BOGDAN - purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria sect 1.



Firma vizată nu are legătură directă cu evenimentele din weekend, încălăcările legislației de mediu fiind constatate în vara și toamna anului trecut. Potrivit ordonanței procurorilor, s-a pus sechestru pentru suma de 6 milioane de lei asupra bunurilor mobile şi imobile ale societăţii comerciale şi administratorului.