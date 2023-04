”Implementăm măsuri de protecţie adecvate de-a lungul întregii fîşii de frontieră - fizice şi electronice. Este ceea ce se numeşte perimetru. Dezvoltăm acest perimetru. Vom consolida şi prezenţa grănicerilor, a tuturor serviciilor. Această prezenţă a fost deja consolidată, dar vom continua acest proces”, a anunţat liderul de la Varșovia, relatează News.ro.

Presa poloneză scrie că fragmente misterioase ale unui ”obiect militar” descoperite într-o pădure situată în apropiere de oraşul Bydgoszcz, situat la aproximativ 200 de kilometri de Bartoszyce, provin de la teste ale unor sisteme de apărare aeriană efectuate de către Varșovia.

😯 Wreckage of object similar to air-to-ground rocket found in forest in northern Poland https://t.co/A3sSinrUJ5