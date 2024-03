Polițistul de la rutieră în vârstă de 24 de ani se zbate acum între viață și moarte pe un pat de spital din Capitală, unde a fost transferat cu un elicopter SMURD de la spitalul din Botoșani.



"Pacientul a fost adus in urgenta intr-o stare foarte grava, o coma glasgow. Pacientul a fost stabilizat, intubat si ventilat mecanic", a declarat Ramona Guraliuc, Şeful Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU).



"Am fost solicitati pentru o vitima a unui accident rutier aflat in stare de inconstienta. Vorbim despre o politrauma prin accident rutier si traumatism craniofacial acut", a spus Andreea Stărică, purtător de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță



Totul s-a întâmplat după ce polițistul a oprit o mașină pentru verificări. Din spate, un alt șofer care a vrut să intre în depășire l-a lovit pe agentul de circulație care a căzut la pământ.



Bărbatul a fost testat cu aparat etilotest însă acesta nu consumase alcool. Polițistul purta uniformă specifică cu efecte reflectorizante pentru a putea fi observat cu ușurință în trafic, însă șoferul nu l-a văzut și l-a lovit. Oamenii legii au deschis o anchetă.