Familia păgubită are o afacere cu legume și fructe în zonă, iar în seif se zvonește că se aflau zeci de mii de euro și de lei, potrivit BZI.



Jaful a fost organizat ca în filme, hoții reușind să intre in casă, să ia seiful și să-l încarce în dubă în doar câteva minute Cazul a ajuns în atenția agenților de la Serviciul de Investigații Criminale Iași, care vor stabili exact cum s-a produs evenimentul.



„ În cauză a fost întocmit doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările continuă la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Iași pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și în vederea identificării autorilor”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.