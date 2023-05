In timp ce Luna in Pesti face sextil atat cu vizionarul Uranus, cat si cu vibrantul Soare, solutiile inteligente ne-ar putea impinge departe. Luna se uneste apoi cu idealistul Neptun, asa ca ar putea fi nevoie sa fim gata sa franam planuri prea ambitioase. Din fericire, Mercur, planeta comunicarii si gandirii incepe miscarea directa intarindu-ne simtul ratiunii.