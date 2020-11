PNL promite spitale noi! Tătaru: ”Vom construi 10 spitale de la 0. Dezvoltăm, extindem și modernizăm alte 25 de unități sanitare”

”Vorbim de programul de guvernare al PNL, de modernizarea României. Sistemul de Sănătate publică a furat startul, de nevoie. Am fost nevoiți să modernizăm, am început cu un examen de rezidențiat unde 7000 de colegi de-ai mei au intrat în pregătire pentru specialități. Am continuat cu evaluarea investițiilor rămase în urmă: 8 spitale regionale, 27 de spitale județene. În toți acești timpi pe care i-am desfășurat în spitale, printre bolnavi, am reușit să semnăm contracte pentru 3 spitale regionale: Iași, Cluj, Craiova. Într-un an în care a trebuit să ne adaptăm lună de lună am dezvoltat contracte de reziliență sau parteneriat public privat pentru spitalele din Sibiu și Brașov. Ne propunem să dezvoltăm situația stării de sănătate a românilor, acea siguranță pe care n-am avut-o dar vrem să le-o dăm românilor. Ne gândim să construim până în 2024 aceste 3 spitale, să construim alte 10 spitale de la 0. Dezvoltăm, extindem și modernizăm alte 25 de unități sanitare. Ne gândim la o reformă în Sănătate și la 6% din PIB până în 2024. Sunt finanțări care credem și sperăm să scoată din această greu încercată misiune în care ne zbatem de 30 de ani. Ne gândim că medicina preventivă trebuie să primeze. Gândim în perspectiva în care resursa umană inerentă în dezvoltarea sistemului să fie într-o continuă dezvoltarea unui număr mai mare de specialiști, care este absolut necesară în această situație de pandemie.

Gândim o digitalizare. Ieri am legiferat telemedicina, ce bună a fost în timpul acestei pandemii. Am reușit să evaluăm mai bine sistemul, are nevoie de o extensie, de modificarea acestui management, plecând de sus, modificările din Ministerul Sănătății, din DSP-uri, din Ambulanțe și din spitale. Gândim această finanțare din fonduri europene să poată fi aprofundată și cheltuită cu mare celeritate. Pentru infrastructură avem 2,8 miliarde, pentru planul de reziliență avem 1,2 miliarde. Gândim să aducă siguranța cadrelor medicale, a pacienților. Mulțumesc!”, a declarat Nelu Tătaru, joi.