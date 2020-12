Ploaie de cărămizi peste mașini parcate, la Constanța

Doi șoferi din Constanța s-au ales cu pagube majore după ce un individ a aruncat cărămizi pe autoturismele lor de pe acoperișul unei clădiri. Martorii spun că bărbatul ar fi distrus și coșurile de fum de pe imobil.

"Eram in casa, pur si simplu s-a auzit o bubuitura, am crezit ca-s artificii. Cand am iesit in curte, cadeau pietre de sus, pe acoperis. Era un domn la vreo 40 de ani.. arunca cu pietre unde apuca, in stanga si-n dreapta. A spart geamul si tabla din spatele portbagajului.

În încercarea de a scăpa de oamenii legii, individul a căzut aproximativ trei metri în gol. Polițiștii au reușit în cele din urmă să-l prindă pe bărbat și să-l ducă la audieri.