Cum alegi planta banilor

Poti alege orice planta sanatoasa, vibranta ca planta a banilor, pentru ca energia aduce prosperitatea, nu denumirea. Fii sincer cu tine insuti si alegea planta care ti se potriveste cu adevarat, in functie de abilitatile tale de a o ingriji cum se cuvine. Daca ai tendinta de a “omori” plantele, atunci poate este mai bine sa te orientezi spre o planta banilor artificiala, potrivit sfatulparintilor.ro.

Cele mai des intalnite variante de planta banilor

Crassula ovata (Arborele de jad)

Crassula ovata este cea mai renumita dintre plantele suculente, utilizata ca planta de interior. Crassula este denumita si „copacul cu bani” sau „planta banilor”. Crassula se considera a fi planta responsabila cu bunastarea familiei si cu mentinerea unei energii pozitive potrivit Feng Shui. Usor de intretinut si cu o longevitate uimitoare, Crassula ovata este foarte decorativa prin frunzele sale carnoase. Denumirea de “Arbore de jad” vine de la culoarea frunzelor plantei.

Pachira aquatic (Castan Malabar) - este un copac vesnic verde, originar din America Centrala si nordul Americii de Sud. In natura ajunge la inaltimi de pana la 20 metri. Crescut in ghivece nu atinge inaltimi impresionante, ramanand un copacel. O planta foarte apreciata in feng-shui, avand, dupa cum ii spune si numele, o contributie in bunastarea familiei.

Planta banilor trebuie asezata in zona banilor din casa ta sau din birou, in zona sanatatii, si in zona faimei. Nu pozitiona planta banilor in baie sau in zona dragostei.

Asezati planta la expunere indirecta a luminii sau la o fereastra cu orientare nordica si rotiti planta saptamanal astfel incat sa creasca dreapta si nu inclinata spre lumina.

Ca sa atrageti banii in casa, inainte de a sadi planta, puneti in ghiveci 6 monede, inchipuindu-va o persoana de succes, sanatoasa si bogata. Atunci cand udati Copacul banului, aduceti-va aminte de aceasta imagine, cat mai clar. Acest exercitiu va va programa spre succes.