Plan de Relansare Economică. Află care sunt PRIORITĂȚILE Guvernului Orban

Potrivit Ziarului Finaciar, Guvernul Orban propune, în Planul Național de Relansare Economică a României, ajutoare de stat în valoare de 1,5 miliarde lei pe an, până în 2023, pentru investiţii noi de tip greenfield şi de 450 milioane lei pe an pentru proiecte de dezvoltare regională, până în 2025.

În cazul investiţiilor de tip greenfield cu impact major în economie, valoarea ajutorul de stat este de maxim 37,5 mil. euro/investiţie.

În ceea ce privește schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională, Guvernul propune un buget anual de 450 milioane lei până în 2025, cu o valoare maximă a fondurilor per proiect de 37,5 milioane lei.

Documentul elaborat de Guvern include, totodată, și acordarea de garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari în ceea ce privește capitalul de lucru şi investiţii, program cu un plafon 8 miliarde lei şi 600 de beneficiari. Garanţiile, acordate în numele şi în contul statului, acoperă necesarul de garantare în proporţie de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei.

Pentru Programul IMM Invest, plafonul este de 15 miliarde lei, la 40.000 de beneficiari estimaţi.

Guvernul acordă, în Planul Național de Investiții și Relansare Economică, o atenție deosebită investițiilor din domeniul infrastructurii de transport, scrie Ziare.com.

Detaliat, planul Guvernului arată astfel:

Transport rutier:

- Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare - 407,3 Km de autostrăzi și drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.

- Sibiu - Pitesti (Loturi 1, 4, 5), Craiova - Pitesti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcau - Bors), Sebes - Turda, AO:Inelul de Sud Bucuresti, Varianta de ocolire Bacau, Podul peste Dunare de la Braila.



Conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, prin demararea lucrarilor la aproximativ 3.000 de km de autostrazi si drumuri expres. - perioada: 2020 - 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.

- Sibiu - Pitesti (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nadaselu - Suplacu de Barcau, Autostrada Unirii: Tg. Mures - Iasi - Ungheni, A3: Ploiesti - Comarnic - Brasov, A7: Ploiesti- Suceava - Siret, AO: Inelul de Nord Bucuresti; Bucuresti - Alexandria - Craiova - Lugoj, Buzau/Focsani - Braila - Galati, Macin - Tulcea - Constanta; Transregio Gilau - Cluj N. - Apahida



Transport feroviar:

- Investitii in cca. 3.000 km de cale ferata, in perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro

- Finalizarea reabilitarii liniei ferate pe traseul Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV pan-european, pentru circulatia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h.

- Proiecte noi de modernizare a caii ferate in scopul asigurarii obiectivelor de conectivitate: Ploiesti-Suceava-Darmanesti, Bucuresti-Craiova-Timisoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzau-Fetesti, Port Constanta-Palas, Predeal-Brasov, Centura feroviara a Municipiului Bucuresti, Cluj Napoca-Episcopia Bihor

- Tren metropolitan Nadaselu - Baciu - Cluj-Napoca - Apahida - Jucu - Bontida



Metrou: Dezvoltarea noilor magistrale si extinderea magistralelor existente



- Finalizare lucrari M5, lansare M6 - tronsonul Gara de Nord - 1 Mai - Aeroport Otopeni, M4 - tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu, extensie M2 Pipera - Petricani si Berceni - Linia de Centura Sud

- Metrou Cluj Napoca - Magistrala: Gilau - Floresti - Cluj-Napoca



Transport naval: Investitii totale de 4,3 mld. euro



- Modernizarea si extinderea infrastructurii porturilor maritime si fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanta

- Lucrari de dragaj, de exploatare, consolidari si alte investitii pentru asigurarea navigatiei pe tot parcursul Dunarii, pe tot timpul anului.



Transport aerian: Investitii totale de 2,9 mld. euro



- Extinderea si construirea de terminale pentru pasageri, cat si de zone cargo. Crearea de legaturi inter-modale intre infrastructura aeriana, feroviara si rutiera.

Grupurile vulnerabile se află, și ele, în atenția guvernanților, care și-au propus să le ofere acestora o serie de beneficii sociale, cum ar fi:

- pachete alimentare și de igienă corporala. Beneficiari: 1,18 mil. de persoane. Buget alocat: 225 mil. euro.



- vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Beneficiari: 250.000 persoane. Buget alocat: 100 mil. euro



- vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflati in risc de saracie severa, pentru achizitionarea de rechizite scolare, imbracaminte si incaltaminte. Beneficiari: 400.000 copii. Buget alocat: 30 mil. euro.



De asemenea, Guvernul propune o serie de masuri pentru sprijinirea insertiei pe piata muncii:



- stimularea ocuparii tinerilor, a persoanelor cu varsta de peste 50 ani si a romanilor intorsi din strainatate



Se acorda un sprijin in valoare de 50% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care incadreaza in munca: tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani; persoanele cu varsta de peste 50 ani ale caror raporturi de munca au incetat in perioada starii de urgenta; cetateni romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatori straini, din motive neimputabile lor.



- masuri active pentru lucratorii sezonieri si zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa si turismului



Protejarea angajatilor prin acordarea unor masuri de sprijin suplimentare pentru urmatoarele categorii de persoane:

- persoanele care au desfasurat activitati ca zilieri in luna anterioara solicitarii;

- ersoanele care desfasoara activitati sezoniere in baza unor contracte individuale de munca, pe perioada determinata de cel putin 3 luni.



- Locuri de munca pentru tineri



Valoarea granturilor acordate pentru actiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru sustinerea locurilor de munca destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.



- Stimularea desfasurarii muncii in regim de telemunca



Acordarea unui sprijin in valoare de 500 euro/angajat pentru achizitionarea de echipamente IT pentru angajatii care desfasoara activitati in regim de telemunca in perioada starii de urgenta/alerta.

