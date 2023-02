Când țipă în noi indignarea, trebuie să o scotem la iveală, dacă iubim libertatea și suntem demni. Noi, la Realitatea Plus, am dovedit-o de atâtea ori. Am spus răspicat că atitudinea Austriei privind respingerea acceptării României în spațiul Schengen este o mizerie politică, făcută pentru interese politice mărunte.