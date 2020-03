Peste 100.000 de oameni s-au vindecat de coronavirus. Pe ce loc e România e în topul mondial

Luni seara, România e pe locul 19 mondial, din aproximativ 180 de țări, la numarul persoanelor care au fost declarate vindecate, potrivit statisticilor Worldometers. Astfel, țara noastră a înregistrat mai multi vindecati decat tari precum Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Austria, Irlanda, Cehia, Luxemburg sau Israel, fiecare cu un numar considerabil mai mare de infectati decat Romania.



Din totalul mondial al celor care s-au recuperat dupa infectare, peste 72.000 provin din China, astfel ca mai putin de 10% din populatia restului lumii care s-a infectat cu virusul s-a si vindecat.



In Romania, procentul este de 12,67%, ceea ce ne plaseaza in top 30 mondial si chiar intre primele 10 tari din afara Asiei in ce priveste proportia celor vindecati. De altfel, tarile din Asia inregistreaza acum o scadere accentuata a cazurilor noi de la o zi la alta.



Amintim ca peste 16.300 de oameni au murit si mai mult de 375.000 au fost infectati de coronavirus, in ultimele luni.