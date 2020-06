Percheziții la o grupare acuzată că fura produse de lux din aeroporturi. Prejudiciu de aproape 1 milion de euro

Politistii efectueaza, la aceasta ora, perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de furt, complicitate la furt, tainuire si delapidare.

"Aproximativ 200 de politisti pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar instrumentat de Serviciul de Politie Transporturi Aeriene Henri Coanda din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, in coordonarea Parchetului Militar Bucuresti, cauza ce priveste savarsirea infractiunilor de furt, complicitate la furt, tainuire si delapidare", informeaza Politia Capitalei.

Conform sursei citate, din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca, de la finele anului 2019 si pana in prezent, mai multe persoane ar fi sustras produse de lux - ceasuri, bijuterii, produse de marochinarie, produse cosmetice si bauturi din containerele ce se incarcau la bordul avioanelor, cu produse destinate comercializarii strict in acest spatiu.

Prejudiciul este estimat la aproximativ 800.000 de euro.

Vor fi conduse la audieri mai multe persoane.

Audierile vor avea loc la sediul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti.