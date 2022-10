Zeci de monede din aur, dintre care unele ajungeau să cântărească și câte un kilogram fiecare, ar fi fost găsite de polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București îngropate în curțile mai multor oameni de afaceri din Strehaia, județul Mehedinți. Perchezițiile ar avea legătură cu un dosar de evaziune fiscală.

La data de 11 octombrie 2022, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și județele Ilfov, Argeș și Mehedinți și 4 mandate de aducere, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălarea banilor.

Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Sector 3, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021 până în prezent, persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu domeniu de activitate de colectare sau reciclare a deșeurilor, în mod repetat, ar fi primit, transferat și ridicat sume de bani, provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin care o societate comercială de tip OIREP a fost prejudiciată cu aproximativ 12.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile (3 autoturisme de lux) și imobile, precum și a conturilor bancare ale bănuiților, până la concurența sumei de 12.798.050,83 de lei.

În baza probatoriului administrat, un bărbat de 34 de ani a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus punerea în libertate a acestuia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, precum și de cel al Autorității Vamale Române.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 3, sub supravegherea sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălarea banilor.