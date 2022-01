„Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, în București și județul Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere in circulație de bunuri contrafăcute.

Mandatele de perchezitie cuprind două mari complexuri comerciale.

În baza probatoriului administrat până în prezent au fost identificate zeci de standuri care ar oferi spre vânzare bunuri contrafăcute: articole de îmbrăcăminte, articole de pielărie, parfumuri etc.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Jandarmeriei Române și a Jandarmeriei București”, transmite Poliția Capitalei.

Până la acest moment au fost ridicate câteva mii de articole susceptibile a fi contrafăcute (peste 1000 de saci).