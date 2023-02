Nu mulți știu care este animalul din România care ucide tot ce întâlnește în cale atunci când ajunge într-o gospodărie. Nu are o talie impresionantă, dar reprezintă un mare deranj pentru cei care locuiesc la curte. În plus, această vietate e aproape imposibil de prins. Acest animal preferă zona de câmpie, este subțire, are membrele scurte și cu gheare lungi, botul ușor turtit și coadă pufoasă. E răspândit în majoritatea Europei, nordul Africii și Asia occidentală.