Percheziții de amploare, în București și Ilfov: spirt și produse de curățenie contrafăcute

Politia a facut, astazi, mai multe perchezitii, in Bucuresti si Ilfov, pentru destructurarea unei grupari infractionale, banuite de contrafacere de produse de curatenie, igiena si alcool sanitar.

Potrivit IGPR, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale-I.G.P.R., pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov.

Activitatile vizeaza domiciliile unor persoane si sediile sociale ale unor societati comerciale banuite de activitati comerciale cu produse de curatenie, igiena si alcool sanitar contrafacute, produsele fiind valorificate catre diversi clienti din centrele comerciale din Ilfov.

Potrivit unor surse citate de Ziare.com, perchezitiile au avut loc la o firma din Sectorul 3 al Capitalei si la o adresa din Voluntari, chiar in apropiere de o scoala.

Anchetatorii au descoperit ca mai multe persoane fizice ar fi produs si comercializat, prin intermediul unor societati comerciale detinute de persoane interpuse, fara bonitate materiala, produse de curatenie, igiena si alcool sanitar contrafacute, care reprezinta un pericol social pentru sanatatea si integritatea corporala.

Activitatile erau realizate fara a evidentia in documentele contabile operatiunile comerciale derulate, eludandu-se astfel plata taxelor si impozitelor aferente catre bugetul de stat.