Reprezentanții Federației Naționale a Pensionarilor din România (FNPR), Uniunii Generale a Pensionarilor din România şi ai Federaţiei Naţionale "Unirea" a Pensionarilor din România s-au strâns vineri dimineață în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului.

Preşedintele FNPR, Preda Nedelcu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că „cele trei federaţii naţionale organizează mitingul pentru a prezenta un memoriu cu principalele revendicări pe care le solicită pensionarii şi organizaţiile de pensionari care îi reprezintă pe cei 4,7 milioane de pensionari de asigurări sociale din România. Eu şi colegii mei am făcut un proiect de document pe care vrem să-l supunem atenţiei domnului prim-ministru. Insist pe două chestiuni: desfiinţarea Pilonului II de pensii e prima solicitare pe care o adresăm mâine prim-ministrului. De asemenea, cerem să nu fie diminuat cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale plătite de angajaţi din veniturile lor, pentru că aplicarea unei astfel de măsuri, susţinută de fostul prim-ministru Cîţu, deci în numele Partidului Naţional Liberal, va avea un efect dezastruos pentru fondul naţional de plată a pensiilor. Legăm această chestiune şi de faptul că acea contribuţie din contribuţia de asigurări sociale care se virează la Pilonul II de pensii a fost majorată de la 3,75% la 4,75% din contribuţie, ceea ce înseamnă per total, această majorare plus ceea ce propune Partidul Naţional Liberal, fondul naţional de pensii se diminuează cu aproape 30 de miliarde de lei. Consecinţa firească este majorarea completării fondului de pensii cu contribuţii de la bugetul naţional al ţării".

Celelalte revendicări ale pensionarilor sunt majorarea punctului de pensie cu 10% în al doilea semestru al anului, pe fondul scumpirilor accentuate şi al creşterii facturilor la utilităţi; modificarea procentului de 9,4% prevăzut în PNRR la nivelul procentului mediu european; consultarea organizaţiilor naţionale reprezentative ale pensionarilor la realizarea reformei privind sistemul de pensii inclusă în PNRR; implementarea de măsuri pentru colectarea de către ANAF, în totalitate, a contribuţiilor de asigurări sociale şi interzicerea compensării datoriilor instituţiilor şi unităţilor economice.

„De ce vrem noi desfiinţarea Pilonului II de pensie: pentru că e o păcălire a angajaţilor, pentru că cei care obţin avantaje considerabile prin aplicarea Pilonului II sunt administratorii fondurilor private, care sunt firme străine, niciuna nu e din România. (...) Polonia şi Ungaria au renunţat la acest Pilon II, în primul rând din cauza lipsei de avantaje pentru angajaţi. Iar statul român, ca un stat priceput în afaceri, ia banii de la salariaţi, îi depune la fondurile private de pensii, şi apoi fondul privat cumpără de la stat titluri de stat, pentru care statul plăteşte, la banii pe care i-a luat de la salariaţi, 4% dobândă. Îi restituie de la fondul privat plătind 4% dobândă. Noi am luat în considerare şi faptul că există un risc de faliment al acestor fonduri, de care nimeni nu va răspunde: angajaţii vor rămâne fără bani", a mai spus Preda Nedelcu, potrivit Agerpres.