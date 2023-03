Unele țări și-au construit un sistem complet separat de asigurări sociale dedicate cadrelor militare. Printre aceste țări se numără și Albania. Sistemul lor prevede o vârstă minimă de pensionare pentru bărbații din armată, de 47 de ani, respectiv 42 pentru femei. După această vârstă, pot alege să primească o pensie în valoare de 50% din ultimul lor salariu. Apoi, când ating vârsta normală de pensionare, d e 65 de ani, armata plătește în jur de 40% din valoarea totală calculată a pensiei.

Britanicii, membri fondatori ai NATO, de altfel, rezervă pentru militari pensii extrem de generoase, dar cu anumite condiții. Vârsta normală de pensionare în sistemul lor este de 60 de ani. Un militar poate ieși la pensie și mai devreme, dar aici devine interesant: trebuie să fi făcut cel puțin 2 ani de serviciu ca să aibă măcar dreptul la pensie. El poate să ceară plata pensiei cel mai devreme la vârsta de 55 de ani.Bineînțeles, sumele sunt diminuate, pentru că perioada de plată este mai lungă.



În prezent, la noi, vârsta de pensionare pentru militari este de 60 de ani. Totuși, ea scade cu anumite “sporuri” de condiții vătămătoare. Spre exemplu, cei care lucrează în cele mai dure condiții timp de un an, primesc încă un an spre vârsta de pensionare, ca și cum, de fapt, ar fi muncit doi. Gândiți-vă aici la militarii de pe nave sau la parașutiști. Există și aici anumite limitări: sporurile pot cumula cel mult 13 ani. Așa că, în teorie, vârsta minimă este de 47 de ani.



Iar la capitolul bani, din cei 65.000 de pensionari militari ai româniei, în jur de 60% au o pensie brută sub 3500 de lei. Aproape 1600 însă, conform datelor din 2020 publicate de MApN, au pensii de peste 10.000 de lei, cei mai mulți, tot conform ministerului, magistrați militari sau aviatori.