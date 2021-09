"Am început deja să ne pregătim pentru sezonul de schi. Am semnat deja ordinul pentru umplerea lacului - trebuie să-l avem la capacitate maximă pentru ca, atunci când este nevoie, să putem să începem producem zăpada artificială. Totodată, am avut discuţii cu prefectul Cătălin Văsii privind modul cum vom proceda la deschiderea sezonului, să încercăm să anticipăm soluţiile, pentru că am văzut că, în Austria, de exemplu, schiorii vor trebui să aibă vaccinul sau un test RT-PCR negativ", a afirmat Rusu.

Viceprimarul a precizat că sezonul de anul trecut a fost unul bun, foarte multă lume preferând să rămână pentru schi în staţiunile din ţară şi, astfel, şi banii au rămas în ţară.

