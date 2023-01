„În momentul în care începi o treabă, nu poți să spui că nu știi ce e acolo, dacă nu știa de ce n-a spus: bă, nu înțeleg asta. Cine l-a susținut? Pe Năstase la EADS? Păi acolo Năstase are o contribuție mai mică de a scoate americanii pentru că atunci când s-a dus la guvern la ședința de guvern, avea acolo pe masa lui mapa cu toate documentele legate de importanța proiectul strategic toate care au fost făcute pentru România, era o notă care trebuia supusă aprobării parlamentului”, a spus George Păunescu.

Ioan Rus l-ar fi dat afară pe Năstase din ședința Guvernului și l-a scos din schema americanilor.

„În timpul dezbaterii, un domn ministru i-a spus: ieși afară de aici. Nu știi să faci treaba asta și l-a dat afară pe domnul Năstase. (Ce ministru era?) Poate că era ăla de la Cluj zicea: „Nu te amesteca, domne, în ce nu știi să faci, ieși afară din ședință. (Cum îl cheamă? Cumva domnul Rus?) Păi sigur că da, da, dl Rus”, a precizat Păunescu.

Dar cine și cum a luat banii?

„A zis ca se va ocupa de proiectul ăsta el si cu Țiriac, de ce? Că au relațiile care trebuie acolo, au resursele financiare, au încredere în nemți să-i dea banii lui Țiriac. Lui Țiriac i-au dat și banii pentru importul centralei de energie. Câți bani a scos Țiriac în urma afacerii? EADS. Păi dacă avea 400 sau 800 de megawatti oră livrați din Germania... oricum el a preluat ajutorul transmis de nemți 400 de milioane? Pai da... el a luat să administreze acest proiect și le-a dus până la încasat banii. A venit energia și încasat banii. Ca un gospodar bun a băgat banii într-un parc de copii. Ca să facă locuințe pentru copiii care nu aveau unde să stea. Cu obligația aministrării Bucureștiului să pună la dispoziție cel mai frumos teren din Herăstrău ca să facă acolo parcul”, potrivit omului de afaceri.

La acele vremuri, se zvonea că Ion Țiriac era liantul care a unit miniștrii români cu afaceriștii germani și francezi. Țiriac ar fi făcut făcea afaceri cu ministrul Ioan Rus și prin comerțul de automobile nemțești.

„Năstase cât a luat? Nu am fost cu el la împărțire, am fost doar la dare, nu și la luare. Adicaă, am dat tot ce am știut eu. De ce domnul Năstase nu a putut să stea în picioare? Pentru că a venit dl Rus și i-a zis: ieși afară din ședință. Năstase a dat în bâlbâială și a plecat. Rus la chemat pe Țiriac și i-a zis: mai facem noi treaba asta? Textual așa au vorbit, sigur cum o facem? Păi îi luăm pe ăștia de la EADS să se ocupe de ea. Cine a insistat? nume... Păi cei doi Rus și UTI care era legat de ei și ceilalți care erau pe lângă ei, echipa nu era singură. Ăia de la EADS, directorii tehnici, au zis: nu avem cum să facem. ,,Lasă, mă, că vă învățăm noi să faceți. Și pe urmă s-au dus frumos la SAIC ,,Păunescu vă dadea 680 pentru tot blocul, noi vă dăm 1 milion 700 – 1 milion 800, numai pentru prima parte. Un miliard tot proiectul. A mai cerut o completare UTI, care voia să se bage în tehnologiile lui”.

Omul de afaceri a vorbit și despre implicarea lui Victor Ponta.

„Ponta s-a dus acolo și a făcut. Îmi aduc aminte acum. Corectura care spunea că toată documentația pregătită de un concurent a lui Rus. În final, aia a fost cea mai bună, acceptată de SAIC. El a făcut niște reașezări a condițiilor de intrare în piață a produselor EADS? Da. A pavat drumul pentru contractul EADS? Da”, a mai declarat George Păunescu.