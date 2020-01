Paul Stănescu, despre PSD: „Am găsit o organizație făcută praf cu totul!”

„Am gasit o organizatie facuta praf cu totul. Marcel Ciolacu a reusit in scurt timp, doua luni si ceva....partidul nostru era ca un tren asa, suntem multi, mari, intr-o linie moarta, intr-o gara anadonata. Ciolacu a repus partidul pe sine. Sigur, nu se misca foate repede, dar putem sa prindem si viteza. Nu e o perioda fericita, e perioada grea, dar sunt optimist ca putem castiga viitoarele alegeri. Conditia este sa fim uniti, sa avem incredere in noi, sa fim solidari. Marcel Ciolacu a reusit in această perioadă grea. De la 46% sa vii la 23% nu e simplu deloc, am venit in picaj. Sunt convins că ne putem redresa, cu cele trei condiii, sunt convins că putem câștiga cu un scor bun și alegerile locale și parlamentare. Dacă ne facem datoria și muncim vom reusi sa câștigăm alegerile”, a zis Stănescu,

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, şi secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, au participat joi la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Buzău.

Congresul PSD va avea loc la sfârșitul lunii februarie pentru alegerea unei noi conduceri. După demisia Vioricăi Dăncilă de la cârma PSD, a fost ales ca președinte interimar Marcel Ciolacu, alături de o echipă, din care fac parte și Paul Stănescu, Niculae Bădălău.