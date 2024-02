Sucul însă devine foarte periculos pentru organism, dacă este consumat în cantităţi mari.

Pătrunjelul conţine proteine (20%), flavonoide (întreţin membranele celulelor sângelui, au rol de antioxidant), uleiuri esenţiale, fier, calciu, fosfor, mangan, inositol, sulf, vitamina K, betacaroten şi, în special, vitamina C.

„El întăreşte imunitatea organismului, are un rol important în distrugerea radicalilor liberi, având proprietăţi antialergice şi antitumorale. Este bogat în vitamina A, vitamina C, vitamina B şi E, mangan, fier, fosfor, potasiu, iod, clorofilă şi magneziu. Conţinutul de vitamina C este mai mare de patru ori decât cel din portocală, iar conţinutul de fier este mai mare decât cel al spanacului. Acesta mai conţine şi un aminoacid care frânează dezvoltarea tumorilor canceroase şi anume histidina“, explică dr. Cătălin Luca, medic generalist, citat de adevarul.ro.