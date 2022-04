"Acest pelerinaj de Florii este icoană înaintevestitoare a bucuriei Sfintelor Paşti. De aceea se spune, uneori, în popor 'cum e vremea la Florii, aşa va fi şi la Paşti'. Sigur că nu era natura atât de afectată de schimbări climatice nedorite. Această Intrare a Domnului în Ierusalim este o intrare în Ierusalimul pământesc pentru a pătimi de bunăvoie. Toate cântările pe care le-am auzit în acest pelerinaj arată că Iisus merge spre pătimire, dar pătimirea aceasta este de bunăvoie, deşi ea este cauzată de uneltirile autorităţilor religioase şi politice din vremea aceea. Totuşi, Evanghelia după Ioan subliniază că Iisus Hristos a acceptat suferinţele - moartea şi îngroparea - de bunăvoie", a afirmat Preafericitul Părinte, citat de Agerpres, în cuvântul de învăţătură adresat participanţilor la Pelerinajul de Florii.



Potrivit patriarhului Daniel, intrarea în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, care trece prin Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica Floriilor, este "o lucrare mântuitoare": "Intrarea în Săptămâna Sfintelor Pătimiri însă nu mai are un sens pedagogic, precum cele 40 de Zile care s-au încheiat cu Vecernia de vinerea trecută, ci are caracter mistic, de împreună pătimire cu Hristos. De aceea, cântările noastre spun 'ieri m-am îngropat cu Tine Hristoase, astăzi împreună cu Tine înviez'. Prin această lucrare mărturisitoare a pelerinajului am concentrat în gesturi, cuvinte şi cântări esenţialul credinţei noastre şi anume legătura între Cruce şi Înviere, între Suferinţă şi Biruinţă, între Întristare şi Bucurie".



Patriarhul a făcut o remarcă legată de faptul că numărul pelerinilor participanţi la Pelerinajul de Florii este mai mare decât cel din 2019, ultimul organizat înaintea pandemiei de COVID-19, spunând: "Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor sănătate şi fericire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor în pregătirea pentru Sfintele Paşti. (...) Deci reţinem, în concluzie, că acest pelerinaj este comuniune în procesiune, bucurie pentru comunitate (...) şi binecuvântare pentru cetate".



Astăzi a avut loc un pelerinaj în Capitală cu prilejul Floriilor. Mii de credincioși au participat, astfel, la procesiune și s-au rugat pentru sănătate, pace în lume și pentru ca pandemii precum cea de COVID-19 să nu mai lovească România.

Pelerinajul a început la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, la ora 16.00, iar pelerinii și preoții au plecat în marș către Catedrala Patriarhală.