PILDA ZILEI

Gândurile părintelui Cristian Deheleanu de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Vechi din București

Am învățat că oamenii din jur pot fi egoiști, irascibili, invidioși și răi. Dar oricum ar fi, eu trebuie să trăiesc frumos mai departe! Am învățat că cine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit! Sfinții sunt miei trimiși în haita lupilor! Am învățat că nu trebuie pus totul la inimă. Inima nu e magazie… Am învățat că iluziile sunt gratis. Dar dezamăgirile le plătim cu un preț mult prea scump! Am învățat că, deși ar putea să mă ferească, Dumnezeu îngăduie să fiu rănit. Am învățat că rănile sunt găuri prin care intră lumina. Oamenii „ciuruiți” de Hristos sunt plini de Cer! Am învățat că oricâtă durere aș simți, nu trebuie să devin o durere pentru ceilalți!!! Am învățat că acolo unde sunt prăpastii între oameni, nu e eficient să ridici garduri. Ci să construiești poduri! Am învățat că o lumânare poate aprinde mii de lumânări. Un singur om poate schimba o generație… Mă strădui să împrăștii lumina. Am învățat că dacă lași toate căruțele să ți-o ia înainte nu vei mai putea înainta de praf… Am învățat că orice vârf aș cuceri, nu trebuie să mă opresc. Urmează altul și mai înalt. Am învățat că aproape toți oamenii îl iubesc pe Dumnezeu. Dar numai puțini dintre ei se și tem de El! Am învățat că Dumnezeu nu alege oamenii desăvârșiți. Ci îi desăvârșește pe cei aleși. Știu la ce distanță este Dumnezeu de noi. La o îndoire de genunchi! Știu multe lucruri, multe locuri frumoase. Dar maximum de frumusețe este Hristos. Dincolo de El, nu mai este nimic. Știu unde mă voi duce: ACASĂ! Ce am învățat eu până acum, pot rezuma astfel: … mai am atât de multe de învățat!!!”

