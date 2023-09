Vlad Pascu provine dintr-o familie extrem de bogată și cu un trecut spectaculos. Mihai Pascu și soția au derulat proiecte imobiliare de zeci de milioane de euro în care sunt implicați și interlopi. Cei doi soți apar în dosarul celebrului lider al lumii interlope Sile Cămătaru.

Soții au fost martori în procesul în care Silviu Dudiță, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Fluturică, a fost găsit vinovat. Astfel, Pascu i-a împrumutat acestuia 75 de mii de dolari, unde percepea o dobândă de 6 la sută pe lună, mult mai mult decât luau cămătarii condamnați la închisoare.



Banii dați de părinții criminalului de la 2 Mai erau garantați cu mai multe imobile, pentru care se încheiau mai multe contracte de vânzare-cumpărare. Astfel, în această schemă își făceau apariția cei doi notari ai familiei, Mone Gabriela Olga și Adela Surugiu, care introduceau totul în legalitate.



Adela Surugiu a fost implicată în urmă cu mai bine de 20 de ani într-un dosar de corupție, în care apare și numele lui Traian Băsescu. Dosarul de la acea vreme a zguduit afacerile imobiliare din București și jocurile din Partidul Democrat. Adela Surugiu spunea în anul 2001 că a mers la Primăria Capitalei pentru a se întâlni cu Traian Băsescu pentru ca să pună la punct un contract pentru senatorul Simona Marinescu. Aceasta urma să preia un teren din zona Floreasca, evaluat la mii de dolari la acea vreme.

Tatăl beizadelei Vlad Pascu, dialog halucinant cu fiul său, la telefon, în noaptea tragediei din 2 Mai: "Nu îți ia nimeni permisul! Polițistul o să îți ceară scuze"

Cel de al doilea notar al familiei apare în scandalul moștenirii primite de surorile Oana și Catinca Roman de la mătușa lor. Testamentul încheiat de Mone Gabriela Olga a fost declarat nul de judecătoria Sectorului 2, prin care cele două primeau o casă și un teren. Familia Roman trece printr-o criză financiară, după ce fosta soție a lui Petre Roman are o poprire pe jumătate de pensie și o restanță totală de 300 de mii de euro către RA-APPS.

Fabuloasa avere imobiliară a familiei Pascu

Mama lui Vlad Pascu locuiește într-un cartier de lux din centrul Capitalei, acolo unde apartamentele costă chiar și 4 milioane de euro. Ea este acuzată acum că ar fi încercat să îi cumpere pe apropiații fiului său. Mai exact, i-ar fi pus să mintă în declarații ca să acopere faptul că fiul său a consumat droguri în noaptea tragediei.

Apartamentul in care locuieste Miruna Pascu se afla situat pe bulevardul Kiseleff din Capitala, intr-o zona extrem de buna, in apropiere de Ambasada Suediei, complexe rezidentiale, socili si gradinite, dar si restaurante de lux.

O echipa a Realitatea PLUS a incercat sa vorbeasca cu vecinii femeii, insa oamenii sunt destul de reticenti.

Ei spun ca o cunosc pe Miruna Pascu si ca au auzit de tragedie de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri cu un viitor stralucit in fata si-au pierdut viata intr-o clipa in mod absolut socant si nedrept. Vecinii Mirunei mai spun si ca stiu ca ea se ocupa de afaceri imobiliare.

Conform datelorde la ANCPI, șotii Pascu dețin peste 300 de sute de proprietăți imobiliare în locații din Sectoarele 1,2 și 4 al Bucureștiului, dar și în comuna 23 August din Constanța.

Astfel, pe numele lui Mihai Claudiu Pascu, tatălui beizadelei drogate, se află numai puțin de 88 de proprietăți imobiliare. În general, e vorba de apartamente în principal în Sectorul 1 al Capitalei și în alte sectoare ale Bucureștiului.

Planul anti-drog al MAI: rețele de trafic destructurate și cantități record de droguri scoase de pe piață

Miruna Pascu apare proprietară la un număr de 288 de proprietăți imobiliare. Apartamente, dar și terenuri în Sectoarele 1, 2, 3 și 4. De asemenea, deține apartamente la malul mării în complexul de lux Blaxy Resort, conform ordinea.ro.

Om de afaceri: „Acest Pascu, din Bucuresti, este cel mai mare cămătar”

Între timp, au ieșit la iveală noi detalii șocante despre afacerile de cămătărie ale familiei drogatului criminal. Omul de afaceri din București era acuzat în urmă cu 10 ani de un politician din Galați că i-a luat un magazin prin acte false.

Un politician și om de afaceri din Galați a ajuns la spital dupa o executare silită. Totul după un împrumut de 25 de mii de euro care nu a fost achitat la timp. Fostul consilier județean Mircea Cadar spunea în anul 2013 că mai mulți recuperatori au intrat peste el în casă, unde l-au amenințat cu un pistol și i-au luat mai multe bunuri de valoare.

Sfidare maximă din partea tatălui lui Vlad Pascu: s-a distrat copios la DIICOT - Dealerul drogatului a trimis pupici jurnaliștilor

„Este un act de cămătorie, acești oameni au intrat înăuntru cu o firmă de recuperatori, fără niciun drept. Cămătarul de la București se numește Pascu, m-am interesat că are peste o sută de acte de cămătărie acolo”, spunea presei locale omul de afaceri cu 10 ani în urmă.

Știrea a ajuns, la acea vreme și în media centrală.

“Am fost amenintat cu pistolul si cu cutitul de un baiat care se ocupa cu recuperari!”, a declarat Mircea Cadar pentru observatornews în 2013 Falimentul l-a ingropat in datorii, iar acestea l-au trimis direct in mainile camatarilor.

“Un domn Pascu a venit de la Bucuresti, m-a sunat si a zis ca vrea sa-i dau 300.000 de euro. Acest Pascu, din Bucuresti, este cel mai mare camatar”, spunea Cadar. La cateva zile de la amenintarea interlopa, afaceristul a primit o vizita-surpriza.

Conform spuselor omului de afaceri, cămătarii au intrat inauntru, au taiat usile de inox si au luat tot ce au putut găsi de valoare: televizoare color, covoare persane. Au vrut sa-i ia si viata, acuza afaceristul, care spune ca a fost amenintat cu pistolul, dupa care a ajuns la spital.

Operațiunea Hidra: Percheziții la familiile beizadelelor din București - Vlad Pascu, adus la DIICOT: "Nu pot să dau timpul înapoi"