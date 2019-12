La mulți ani, România! Parada militară de Ziua Națională în imagini

2019-12-01 08:40:46 Fara alogeni in functii publice ! Fara neocomunismul ue !

Dragi romani, eu sant foarte multumit de realizarile mele : am guvernul meu, am parlamentul meu, am serviciile mele, am justitea mea, desigur independenta, si am ziua mea natională, scuze...multinatională, ca v-am confiscat-o si p-asta...pas cu pas... GHINION !