Potrivit The Guardian, există un plan secret denumit „London Bridge is Down” care arată care sunt pașii după moartea Reginei. Pentru că suvernana a murit la Balmoral, va fi îndeplinit inițial un ritual scoțian, iar sicriul va fi depus în cel mai mic palat al ei, la Holyroodhouse, în Edinburgh, unde va fi păzită în mod tradițional de Royal Company of Archers.